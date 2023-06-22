Дело не в кислороде: опубликовано мистическое объяснение трагедии батискафа "Титан"

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Вот уже несколько дней одной из главных тем остаются поиски батискафа "Титан", который пропал с радаров спустя несколько часов после погружения под воду. Очень обеспеченные туристы мечтали прикоснуться к гибели легендарного лайнера "Титаник", однако сами могли стать жертвами трагедии. С неожиданным заявлением насчет произошедшего выступила знаменитый таролог Марианна Абравитова.
Эксперт по мистике заявила, что уже сделала расклад с картами, которые рассказали ей о судьбе несчастных. Медиум уверяет, что путешественников давно нет живых. По ее словам, карты показали энергию смерти, а значит спасатели не смогут обнаружить на батискафе выживших.
Более того, таролог заявила, что именитые туристы погибли не из-за нехватки кислорода. Ясновидящая напомнила, что некоторые опрометчивые поступки наказываются очень строго. Праздное желание развлечься, прикоснувшись к трагедии "Титаника", могло вызвать большое раздражение потусторонних сил. Чужое горе – не место для развлечения.
"Посещение мест трагедии с целью пощекотать себе нервы чревато очень страшными последствиями", – подчеркнула Абравитова в беседе с "Пятым каналом".
Напомним, батискаф перестал выходить на связь сразу после погружения 18 июня. Сегодня закончилось время, на которое был рассчитан кислород, что резко снижает шансы найти туристов живыми.
Запаса кислорода на борту у потерявшихся пассажиров осталось меньше чем на сутки