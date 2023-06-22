Дело не в кислороде: опубликовано мистическое объяснение трагедии батискафа "Титан"

Дело не в кислороде: опубликовано мистическое объяснение трагедии батискафа "Титан"
Фото: www.unsplash.com
За судьбой туристов наблюдает весь мир

Вот уже несколько дней одной из главных тем остаются поиски батискафа "Титан", который пропал с радаров спустя несколько часов после погружения под воду. Очень обеспеченные туристы мечтали прикоснуться к гибели легендарного лайнера "Титаник", однако сами могли стать жертвами трагедии. С неожиданным заявлением насчет произошедшего выступила знаменитый таролог Марианна Абравитова.

Эксперт по мистике заявила, что уже сделала расклад с картами, которые рассказали ей о судьбе несчастных. Медиум уверяет, что путешественников давно нет живых. По ее словам, карты показали энергию смерти, а значит спасатели не смогут обнаружить на батискафе выживших.

Более того, таролог заявила, что именитые туристы погибли не из-за нехватки кислорода. Ясновидящая напомнила, что некоторые опрометчивые поступки наказываются очень строго. Праздное желание развлечься, прикоснувшись к трагедии "Титаника", могло вызвать большое раздражение потусторонних сил. Чужое горе – не место для развлечения.

"Посещение мест трагедии с целью пощекотать себе нервы чревато очень страшными последствиями", – подчеркнула Абравитова в беседе с "Пятым каналом".

Напомним, батискаф перестал выходить на связь сразу после погружения 18 июня. Сегодня закончилось время, на которое был рассчитан кислород, что резко снижает шансы найти туристов живыми.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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