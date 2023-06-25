"Мы уходим": какими были последние слова пассажиров затонувшего "Титана"

"Мы уходим": какими были последние слова пассажиров затонувшего "Титана"
Petty Officer 1st Class Amber/US/www.globallookpress.com
Экипаж не терял духа

Пассажиры затонувшего "Титана", фрагментарные обломки которого обнаружены на дне Атлантического океана, признаны погибшими. Разбирательство, однако, еще продолжается. Очевидцы скрупулезно собирают все детали по крупицам – а некоторые вспоминают, как себя вели пассажиры перед отправкой в последний путь на дно океана.

Один из очевидцев утверждает, что группа пассажиров зашла в его кафе, заказав кучу напитков. Люди обмолвились и о предстоящей экспедиции. У каждого была форменная куртка с надписью "Титан". Все члены экипажа выглядели достаточно бодро.

"Кто-то из них даже спешил. Они немного отставали от своего графика. В первый день туман рассеялся. И они были взволнованы. Их последние слова – "мы уходим", – рассказал работник кофейни Джеймс Лоу.

Спуск на воду состоялся 18 июня. Экипаж "Титана" погрузился в воды Атлантики. Запаса кислорода хватало на трое суток.

Ранее ветеран американских ВМС Джек Пособец обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в сокрытии информации о гибели "Титана" в СМИ ради спасения собственного сына – по словам эксперта, Байден мог "придержать" новость до того, как наследник начнет давать показания по громкому делу об уклонении от уплаты налогов.

Источник: Popcake.TV ✓ Надежный источник
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