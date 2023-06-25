"Мы уходим": какими были последние слова пассажиров затонувшего "Титана"

Экипаж не терял духа

Пассажиры затонувшего "Титана", фрагментарные обломки которого обнаружены на дне Атлантического океана, признаны погибшими. Разбирательство, однако, еще продолжается. Очевидцы скрупулезно собирают все детали по крупицам – а некоторые вспоминают, как себя вели пассажиры перед отправкой в последний путь на дно океана.

Один из очевидцев утверждает, что группа пассажиров зашла в его кафе, заказав кучу напитков. Люди обмолвились и о предстоящей экспедиции. У каждого была форменная куртка с надписью "Титан". Все члены экипажа выглядели достаточно бодро.

"Кто-то из них даже спешил. Они немного отставали от своего графика. В первый день туман рассеялся. И они были взволнованы. Их последние слова – "мы уходим", – рассказал работник кофейни Джеймс Лоу.

Спуск на воду состоялся 18 июня. Экипаж "Титана" погрузился в воды Атлантики. Запаса кислорода хватало на трое суток.

Ранее ветеран американских ВМС Джек Пособец обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в сокрытии информации о гибели "Титана" в СМИ ради спасения собственного сына – по словам эксперта, Байден мог "придержать" новость до того, как наследник начнет давать показания по громкому делу об уклонении от уплаты налогов.