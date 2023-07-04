Причиной пожара в ТиНАО стала неисправность проводки – МЧС

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Гараж в Новой Москве загорелся по бытовым причинам – из-за неисправной электропроводки. Сообщения, что якобы возгорание началось в результате падения БПЛА, недостоверны. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по Москве утром во вторник, 4 июля.
Сигнал о пожаре в поселении Первомайское поступил на пульт дежурного в 6:24 мск. Выехавшие на место пожарные обнаружили, что горит двухэтажный гараж по адресу: дер. Кривошеино, д. 15. Бригада МЧС быстро предприняла меры по недопущению распространения огня на другие постройки, а к 7:30 пожар был полностью потушен.
Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной происшествия. Но уже ясно, что к атаке украинских беспилотников, которая произошла сегодня в Москве и Московской области, данный пожар отношения не имеет.
"Предварительная причина возгорания – неисправность электрической проводки. Пожар носит бытовой характер",
– приводит АГН "Москва" сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что утром 4 июля на территории ТиНАО были сбиты БПЛА. В связи с работой ПВО полеты в районе аэропорта Внуково были временно приостановлены.
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