Причиной пожара в ТиНАО стала неисправность проводки – МЧС

Возгорание не связано с атакой украинских беспилотников

Гараж в Новой Москве загорелся по бытовым причинам – из-за неисправной электропроводки. Сообщения, что якобы возгорание началось в результате падения БПЛА, недостоверны. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по Москве утром во вторник, 4 июля.

Сигнал о пожаре в поселении Первомайское поступил на пульт дежурного в 6:24 мск. Выехавшие на место пожарные обнаружили, что горит двухэтажный гараж по адресу: дер. Кривошеино, д. 15. Бригада МЧС быстро предприняла меры по недопущению распространения огня на другие постройки, а к 7:30 пожар был полностью потушен.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной происшествия. Но уже ясно, что к атаке украинских беспилотников, которая произошла сегодня в Москве и Московской области, данный пожар отношения не имеет.

"Предварительная причина возгорания – неисправность электрической проводки. Пожар носит бытовой характер",

– приводит АГН "Москва" сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что утром 4 июля на территории ТиНАО были сбиты БПЛА. В связи с работой ПВО полеты в районе аэропорта Внуково были временно приостановлены.