Последний генпрокурор СССР попал в больницу

Мужчину спасают кардиологи

Последний генеральный прокурор Советского Союза (а также последний живущий из когда-либо занимавших соответствующий пост) Николай Трубин загремел в больницу из-за недомогания, связанного с сердцем.

По информации "Базы", Трубин сам решил явиться к медикам, жалуясь на одышку с общей слабостью, о чем стало известно сегодня, 21 июля. В ходе обследования специалисты выявили у пациента проблемы с кровеносной системой – синдром слабости синусового узла. Но и на этом не все: бывший советский генпрокурор страдает от нарушений сердечного ритма.

В итоге 91-летнего пациента госпитализировали в отделение кардиологии.

Трубин занимал указанный пост до августа 1991 года.

А не так давно мы сообщали о состоянии Николая Дроздова – 86-летний ученый и телеведущий "В мире животных" сломал несколько ребер, однако несколько дней не показывался на глаза медикам. В итоге у мужчины из-за воспаления пострадавших органов образовалось застойное явление (нарушение оттока крови пострадавшей области). Фактически, Дроздову стало хуже.