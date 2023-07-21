Последний генпрокурор СССР попал в больницу

Последний генпрокурор СССР попал в больницу
Фото: t.me/bazabazon
Мужчину спасают кардиологи

Последний генеральный прокурор Советского Союза (а также последний живущий из когда-либо занимавших соответствующий пост) Николай Трубин загремел в больницу из-за недомогания, связанного с сердцем.

По информации "Базы", Трубин сам решил явиться к медикам, жалуясь на одышку с общей слабостью, о чем стало известно сегодня, 21 июля. В ходе обследования специалисты выявили у пациента проблемы с кровеносной системой – синдром слабости синусового узла. Но и на этом не все: бывший советский генпрокурор страдает от нарушений сердечного ритма. 

В итоге 91-летнего пациента госпитализировали в отделение кардиологии.

Трубин занимал указанный пост до августа 1991 года.

А не так давно мы сообщали о состоянии Николая Дроздова – 86-летний ученый и телеведущий "В мире животных" сломал несколько ребер, однако несколько дней не показывался на глаза медикам. В итоге у мужчины из-за воспаления пострадавших органов образовалось застойное явление (нарушение оттока крови пострадавшей области). Фактически, Дроздову стало хуже.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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