Сразу несколько гостей саммита Россия-Африка обокрали в Питере

Сразу несколько гостей саммита Россия-Африка обокрали в Питере
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В деле уже разбирается полиция

Заключительные дни саммита Россия – Африка завершились неблагоприятно для высокопоставленных африканских гостей. Сразу несколько человек сообщили, что их обокрали в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "Фонтанка", первой жертвой оказался менеджер компании Platon Gas Oil из Ганы. Из его номера в отеле пропали доллары и евро в размере около сотни тысяч рублей. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело.

Следующим потерпевшим стал гость из Аргентины – его тоже обокрали в отеле, украв не только зарубежную валюту на 200 тыс рублей, но и банковские карты.

Последней пострадала гражданка Бурунди. Она случайно потеряла свой телефон во время поездки в такси после поездки с шоппинга, и никто ей его не вернул. Пока полиция только решает вопрос, стоит ли возбуждать по факту уголовное дело.

Гости саммита Россия-Африка также стали зрителями Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Подробнее о том, как прошел парад – в материале "Утро.ру". 

Источник: Фонтанка.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Может каждый: раскрыт способ бесплатного отдыха в Турции

Люди вообще ничего не платят

Путин и Шойгу на месте: как проходит парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Глава России обратился к россиянам с речью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей