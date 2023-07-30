Сразу несколько гостей саммита Россия-Африка обокрали в Питере

В деле уже разбирается полиция

Заключительные дни саммита Россия – Африка завершились неблагоприятно для высокопоставленных африканских гостей. Сразу несколько человек сообщили, что их обокрали в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "Фонтанка", первой жертвой оказался менеджер компании Platon Gas Oil из Ганы. Из его номера в отеле пропали доллары и евро в размере около сотни тысяч рублей. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело.

Следующим потерпевшим стал гость из Аргентины – его тоже обокрали в отеле, украв не только зарубежную валюту на 200 тыс рублей, но и банковские карты.

Последней пострадала гражданка Бурунди. Она случайно потеряла свой телефон во время поездки в такси после поездки с шоппинга, и никто ей его не вернул. Пока полиция только решает вопрос, стоит ли возбуждать по факту уголовное дело.

Гости саммита Россия-Африка также стали зрителями Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Подробнее о том, как прошел парад – в материале "Утро.ру".