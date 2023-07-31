Популярный пляж в Стамбуле закрыли из-за страшной находки

Туристов уже эвакуировали

Популярный турецкий пляж Шиле, расположенный Стамбуле на берегу Черного моря, в настоящее время закрыт. Местные власти приняли решение из-за обнаружения практически тридцати неразорвавшихся мин, передают местные медиа.

Как отмечает источник, местный житель, вышедший на побережье, сообщил жандармерии о страшной находке. Прибывшая на место бригада и обнаружила мины.

"После эвакуации общественный пляж закрыли для посещения. Почти Мин будут ликвидированы контролируемым образом во вторник или среду", – пишет NTV.

Происхождение мин в настоящее время остается неизвестным. Командование SAS (группы боевых пловцов) распорядилось о погружении бойцов в море для нахождения мест с боевыми припасами. Власти Стамбула уже сообщили, что все мины выгрузили на берег для последующего уничтожения.

А недавно туристов со всего мира напугали новостью об участившихся нападениях дельфинов на людей в Японии на одном из местных пляжей.