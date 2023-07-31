Популярный пляж в Стамбуле закрыли из-за страшной находки

Популярный пляж в Стамбуле закрыли из-за страшной находки
Diego Cupolo/www.globallookpress.com
Туристов уже эвакуировали

Популярный турецкий пляж Шиле, расположенный Стамбуле на берегу Черного моря, в настоящее время закрыт. Местные власти приняли решение из-за обнаружения практически тридцати неразорвавшихся мин, передают местные медиа.

Как отмечает источник, местный житель, вышедший на побережье, сообщил жандармерии о страшной находке. Прибывшая на место бригада и обнаружила мины.

"После эвакуации общественный пляж закрыли для посещения. Почти Мин будут ликвидированы контролируемым образом во вторник или среду", – пишет NTV.

Происхождение мин в настоящее время остается неизвестным. Командование SAS (группы боевых пловцов) распорядилось о погружении бойцов в море для нахождения мест с боевыми припасами. Власти Стамбула уже сообщили, что все мины выгрузили на берег для последующего уничтожения.

А недавно туристов со всего мира напугали новостью об участившихся нападениях дельфинов на людей в Японии на одном из местных пляжей.

Источник: NTV ✓ Надежный источник
новости партнеров

Смертельная комбинация: на Западе в ужасе от обрушившейся на ВСУ проблемы

Дела киевского режима идут все хуже

Горы трупов: раскрыты потери ВСУ за июль

Важной информацией поделились в Минобороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей