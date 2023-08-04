Прямо напротив Кремля: что известно о перестрелке в центре Москвы

Один из водителей получил серьезное ранение

В центре Москвы произошла автомобильная авария, итогом которой стала ссора водителей на дороге, о чем стало известно сегодня, 4 августа. Вооруженный конфликт перерос в стрельбу.

Согласно приведенным данным, вечером несколько машин столкнулись у Тверской улицы. После аварии вышедшие из авто водители начали выяснять отношения. Один из них достал травмат, из которого принялся палить по оппоненту.

На место приехали скорая помощь с сотрудниками полиции, пострадавшему оказана необходимая помощь из-за ранения. Стрелка задержали.

По информации Mash, перестрелка произошла у "Националя" в самом центре столицы. Все началось из-за неделимого места на дороге – водители не желали уступать друг другу. Стрелок ранил мужчину в грудь.

Ранее мы писали об инциденте в Истре – неизвестный попытался захватить коттедж, в котором ранее проживал экс-президент Украины Виктор Янукович. Стрелка пришлось брать штурмом – на место прибыли СОБР с бойцами Росгвардии, по которым преступник открыл огонь.