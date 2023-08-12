Люди рыдают и обнимаются: появились кадры после крушения Су-30

Россияне скорбят о трагедии

В субботу, 12 августа,в Черняховском районе Калининградской области упал истребитель Су-30. Он выполнял учебно-тренировочный полет, но в какой-то момент самолет ушел в крутое пике и столкнулся с землей. По предварительной информации, экипаж погиб.

В соцсетях появились кадры после крушения Су-30. Очевидцы, которые наблюдали за полетами истребителя, не смогли сдержать своих эмоций. Как только люди поняли, что произошла трагедия, некоторые стали рыдать на глазах у всех.

Издание "Клопс" распространило видео, на котором можно заметить мужчину в черной майке, который смотрит на поднимающийся от земли дым и плачет. Также на заднем плане пара обнимается и обсуждает трагедию, пытаясь успокоить друг друга. Неподалеку находятся военные, которые сдерживали эмоции, но их переживания, тем не менее, были заметны.

Как сообщают СМИ, предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность.

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