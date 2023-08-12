Люди рыдают и обнимаются: появились кадры после крушения Су-30

Люди рыдают и обнимаются: появились кадры после крушения Су-30
Фото: соцсети
Россияне скорбят о трагедии

В субботу, 12 августа,в Черняховском районе Калининградской области упал истребитель Су-30. Он выполнял учебно-тренировочный полет, но в какой-то момент самолет ушел в крутое пике и столкнулся с землей. По предварительной информации, экипаж погиб.

В соцсетях появились кадры после крушения Су-30. Очевидцы, которые наблюдали за полетами истребителя, не смогли сдержать своих эмоций. Как только люди поняли, что произошла трагедия, некоторые стали рыдать на глазах у всех.

Издание "Клопс" распространило видео, на котором можно заметить мужчину в черной майке, который смотрит на поднимающийся от земли дым и плачет. Также на заднем плане пара обнимается и обсуждает трагедию, пытаясь успокоить друг друга. Неподалеку находятся военные, которые сдерживали эмоции, но их переживания, тем не менее, были заметны.

Как сообщают СМИ, предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что у берегов Крыма разбилось гражданское судно.

Источник: Клопс ✓ Надежный источник
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