Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Курске

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Курске
Фото : Telegram-канал Романа Старовойта
Тревожными новостями поделился губернатор

Сегодня, 27 августа, пугающие новости пришли из Курска. В ночь на воскресенье в жилую многоэтажку врезался беспилотный летательный аппарат. Такой информацией с общественностью поделился глава приграничного с Украиной российского региона Роман Старовойт.

Об этом губернатор рассказал в социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел на улице Карла Маркса. Кроме того, ударной волной крылатого диверсанта были выбиты несколько стекол в окнах корпуса инженерного факультета Курского ГАУ, который находится по соседству.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и представители профильных ведомств. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Также на месте инцидента не зафиксировано возгорание. Старовойт подчеркнул, что людям, имущество которых пострадало, будут помогать финансово.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщали, что ночью российским системам противовоздушной обороны удалось засечь и сбить украинский беспилотный летательный аппарат, который перемещался над Курской областью.

Напомним, накануне, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации беспилотника на подлете к российской столице.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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