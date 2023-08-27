Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Курске

Тревожными новостями поделился губернатор

Сегодня, 27 августа, пугающие новости пришли из Курска. В ночь на воскресенье в жилую многоэтажку врезался беспилотный летательный аппарат. Такой информацией с общественностью поделился глава приграничного с Украиной российского региона Роман Старовойт.



Об этом губернатор рассказал в социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел на улице Карла Маркса. Кроме того, ударной волной крылатого диверсанта были выбиты несколько стекол в окнах корпуса инженерного факультета Курского ГАУ, который находится по соседству.



На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и представители профильных ведомств. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Также на месте инцидента не зафиксировано возгорание. Старовойт подчеркнул, что людям, имущество которых пострадало, будут помогать финансово.



Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщали, что ночью российским системам противовоздушной обороны удалось засечь и сбить украинский беспилотный летательный аппарат, который перемещался над Курской областью.



Напомним, накануне, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации беспилотника на подлете к российской столице.

