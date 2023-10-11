Собянин: движение поездов по Люблинской-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы

Серьезных травм и разрушений нет

На участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена временно прекращено движение поездов. Это произошло из-за столкновения в 10:30 мск в среду, 11 октября, составов, следовавших в попутном направлении. Подробности происшествия сообщил мэр Сергей Собянин.

Он уточнил, что на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел "накат" поезда, который следовал в депо без пассажиров, на состав, стоящий на станции.

Поскольку скорость движения была низкой, удар получился несильный. В результате ЧП машинист поезда получил травму. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет. Специалисты уже работают над устранением последствий аварии.

"Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов",

– сообщил Сергей Собянин, подчеркнув, что всем будет оказана необходимая помощь и поддержка.