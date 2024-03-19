Взрыв произошел на российском корабле в Балтийском море

Пострадали четверо членов экипажа

У берегов Калининграда произошло чрезвычайное происшествие – на борту рыболовного траулера "Капитан Лобанов" раздался взрыв. Информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства. Источники сообщают, что после инцидента на корабле начался пожар, а затем судно пошло ко дну.

Утверждается, что изначально "Капитан Лобанов" вышел из поселка Светлый, полностью груженый рыбой. Его точкой следования был Балтийск. Около 11 утра корабль подал сигнал бедствия, сообщив о пожаре. Вскоре к месту прибыли спасатели.



На борту находилось семь человек экипажа, из которых четверо получили травмы – их госпитализировали. По неподтвержденной информации, один из рыбаков погиб, поиски остальных продолжаются. Причины произошедшего неизвестны.

"От лица правительства региона мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким пострадавших", – пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Три года назад "Капитан Лобанов" потонул неподалеку от поселка Светлый, тогда обошлось без жертв.

Ранее сообщалось о крушении самолета Ил-76 в Ивановской области.