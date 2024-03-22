Стрельба в "Крокус-Сити": последние новости

Стрельба в "Крокус-Сити": последние новости
Фото: соцсети
На месте раздалось два взрыва

Вечером, 22 марта, в "Крокус-Сити Холле" произошел теракт с участием, как минимум, пяти вооруженных людей. Они, облачившись в камуфляжный наряд и, вооружившись автоматическим стрелковым оружием, попытались пройти контроль на входе в здание. Однако как только они подобрались к концу очереди, сразу же открыли стрельбу по охране и находящимся рядом людям. 

Очевидцы сообщили, что после того, как они услышали стрелковую очередь, сразу же побежали на выход. Люди пытались эвакуироваться в момент, когда нападавшие продолжали огонь по окружающим. Вскоре террористы добрались до концертного зала, начав стрелять в оставшихся там людей.

После этого стрелки подожгли сидения, а в самом "Крокусе" раздался взрыв. У здания загорелась крыша, часть людей, кто не успел убежать, остались отрезанными на втором и первом этажах здания. Сообщается, что им удалось добраться до крыши – там они ждут эвакуации.

К месту подоспели оперативные службы, оперативники СОБР, ФСБ, пожарные, а также около 70 карет скорой помощи. Сотрудники МЧС  не могли войти в здание, чтобы начать тушение пожара, поэтому к месту отправили специальные вертолеты. Сообщалось, что спецназ начал штурм "Крокуса", в котором могли оставаться нападавшие.

Спустя время в здании раздался второй взрыв. Часть людей – как пострадавших, так и погибших – начали вытаскивать из огня. Спасатели экстренно госпитализировали раненых, всю территорию вокруг "Крокуса" оцепили.

Данные о пострадавших и погибших разнятся. Сообщается, что количество убитых может достичь 40 человек, а получивших ранения различной степени, по меньшей мере, 130. Точное число получится установить только после полной ликвидации пожара и оперативных мероприятий. 

Очевидцы сообщали, что нападавшие прибыли со стороны парковки – там проводят осмотр места и поиск преступников. Полиция не исключает, что боевики могли припарковать свой автомобиль со взрывчаткой. Сейчас эту теорию проверяют.

В столице был введен план "Сирена", в МВД Москвы и Подмосковья – "Заря", все массовые мероприятия в городе в ближайшие выходные отменены. Группа "Пикник", чей концерт должен был состояться в этот вечер, сумела спастись в полном составе – пострадавших среди музыкантов нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о совершении теракта.

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