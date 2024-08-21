Сергей Собянин сообщил о четвертом сбитом беспилотнике в Подольском городском округе

Жертв и разрушений нет

Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Таким образом, в совокупности отражена атака уже 4 БПЛА.

Беспилотники сбиты на подлете к столице, в городском округе Подольск, на месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших.



