Сергей Собянин сообщил о четвертом сбитом беспилотнике в Подольском городском округе

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Еще один БПЛА, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Таким образом, в совокупности отражена атака уже 4 БПЛА.
Беспилотники сбиты на подлете к столице, в городском округе Подольск, на месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших.
План Киева провалился