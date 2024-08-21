Семь летевших к Москве беспилотников сбиты силами ПВО - Собянин

Жертв и разрушений нет

Еще три БПЛА сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Таким образом, в совокупности отражена атака уже семи летательных аппаратов.

Беспилотники сбиты на подлете к столице, в городском округе Подольск, на месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших.



