Пенсионерки устроили стрельбу в лесу под Петербургом из-за грибов

Одной из них потребовалась помощь медиков

Две женщины, которые решили в один день отправится на "тихую охоту" лесу под Санкт-Петербургом, не поделили место для сбора грибов и ягод. Одна не затела уступать лужайку, поэтому достала пистолет "Оса" и открыла стрельбу.

Нападавшей на вид было 65-70 лет. Сразу после инцидента пенсионерка скрылась из виду. Вторая участница перепалки в возрасте 74 лет получила три ранения в бедренную кость левой ноги. Ей потребовалась медицинская помощь, также она обратилась в полицию, чтобы наказать стрелявшую даму.

Вскоре правоохранителям удалось найти подозреваемую в нападении. Ее допросили и назначили ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас против пенсионерки возбуждено уголовное дело об умышленном вреде здоровью. Ей может грозить как реальный срок, так и административное наказание в зависимости от степени нанесенного вреда.