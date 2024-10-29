Пенсионер убил любовницу после одной ошибки в сексе

Женщина случайно укусила его за половой член

Мужчина из Тульской области совершил жуткую расплату над своей возлюбленной, поскольку она допустила одну ошибку во время секса. 62-летний пенсионер, как известно, ранее был судим.

Инцидент произошел в его доме в Плавске. Он отдыхал со своей 41-летней любовницей, распивая алкогольные напитки. После того, как градус мероприятия повысился, они решили заняться оральным сексом.

Возлюбленная решила ублажать своего партнера ртом, но случайно в процессе укусила за половой член. Это пенсионеру не понравилось. Разъяренный мужчина взял ремень от штанов с металлической пряжкой и стал со всей силы избивать женщину. В итоге от многочисленных травм на голове и по телу она скончалась.

Сейчас подозреваемый задержан, в его отношении ведутся следственные действия.