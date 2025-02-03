Саркисян умер после покушения Украины и ампутации ноги

Саркисян умер после покушения Украины и ампутации ноги
Армен Саркисян. Фото: соцсети
В себя мужчина так и не пришел

Глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян скончался в больнице после покушения СБУ. Мужчину доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии, в сознание он так и не пришел.

По сообщениям источников, 46-летний бизнесмен сильно пострадал от взрыва в ЖК "Алые паруса". Во время случившегося он потерял ногу, очевидцы помогли наложить жгут, чтобы избежать кровопотери и сохранить ему жизнь до приезда скорой. 

Сообщается, что после госпитализации Саркисян пережил клиническую смерть. Его подключили к аппарату ИВЛ, у него были зафиксированы тяжелые ранения головы и груди. Врачи не давали никаких прогнозов о его выздоровлении.

В итоге, как указывает Mash, мужчина умер в реанимации, не приходя в сознание. Предварительная причина его кончины – проникающее осколочное ранение груди в районе сердца. 

Погибший был также известен как Армен Горловский. Он занимался подготовкой бойцов в Горловке, за что 4 декабря на Украине ему вынесли обвинение. С мая 2014 года Армен Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева, его назвали "криминальным авторитетом из окружения Януковича".

Источник: Mash

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