Пьяный россиянин покусал бортпроводников на рейсе в Таиланд

Пьяный россиянин покусал бортпроводников на рейсе в Таиланд
Фото: unsplash.com
Инцидент не испортил ему отдых на азиатском курорте

Россиянин, который летел рейсом авиакомпании Red Wings из Казани в Пхукет, устроил дебош на борту. Мужчина 48 лет был в нетрезвом состоянии и доказывал бортпроводникам, что имеет право получить добавки. В итоге все переросло в крупный скандал с дебошем.

Сперва пассажир отстаивал свою точку зрения с помощью оскорблений, угроз и матерных слов. Затем он начал кусать сотрудников самолета и плевать им в лицо. Дело дошло до рукопашной. 

Однако отпуск мужчине никто не испортил – он приземлился в Таиланде и спокойно провел свои 10 дней на курорте. Однако по возвращению в Россию его ждал неприятный сюрприз в виде встречающих на выходе из самолета правоохранителей. 

В итоге пассажир был задержан. Полиция разбирается с делом дебошира и решает, какое наказание к нему может быть применено. 

Источник: Telegram

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