Собянин: Отражена попытка атаки еще одного беспилотника на подлете к Москве

В аэропортах были ограничены вылеты на фоне атаки

Киев предпринял еще одну попытку атаковать российскую столицу в преддверии празднования Великой Победы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО успешно ликвидировали беспилотник на подлете к городу. Это стало третьей попыткой нанести удар со стороны ВСУ во вторник, 6 мая.

"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – сообщил он в Telegram.

На фоне налета дронов аэропорты Жуковский, Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты. Аналогичные меры приняли в аэрогаванях Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля.

Как ранее сообщали в РСЧС, с 7-е по 9-е мая в Москве будет ограничена работа мобильной связи и интернета ради безопасности во время праздничных мероприятий.