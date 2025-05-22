EFE: убийца сделал около девяти выстрелов в Портного

Полиция продолжает искать нападавших

Человек, убивший Андрея Портнова в Мадриде, сделал порядка девяти выстрелов в экс-помощника Януковича. Об этом сообщили испанские СМИ со ссылкой на данные расследования. До этого утверждалось, что он получил ранения в области шеи и спины.

По заявлению журналистов, мотив покушения до сих пор неизвестен. Убийца совершал преступление не один, с места происшествия он скрылся вместе с двумя подельниками. Сейчас полиция занимается их поисками.

Тем не менее, несмотря на то, что суд объявил расследование по делу Портнова закрытым, источники сообщили, что версия об убийстве по политическим мотивам – второстепенная. В первую очередь следствие рассматривает возможность покушения из-за связи с организованной преступностью. Не исключено, что мужчину застрелили "из-за экономических вопросов, либо из мести".

При этом близкие Портнова утверждают, что покойный был очень аккуратен в бизнесе и не допускал никаких конфликтов. Они полагают, что убийство было совершено как показное не просто так – политические враги у него были. В особенности в украинских властных структурах.