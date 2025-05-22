EFE: убийца сделал около девяти выстрелов в Портного

Появились новые подробности убийства бывшего помощника Януковича
Кадр видео
Полиция продолжает искать нападавших

Человек, убивший Андрея Портнова в Мадриде, сделал порядка девяти выстрелов в экс-помощника Януковича. Об этом сообщили испанские СМИ со ссылкой на данные расследования. До этого утверждалось, что он получил ранения в области шеи и спины.

По заявлению журналистов, мотив покушения до сих пор неизвестен. Убийца совершал преступление не один, с места происшествия он скрылся вместе с двумя подельниками. Сейчас полиция занимается их поисками. 

Тем не менее, несмотря на то, что суд объявил расследование по делу Портнова закрытым, источники сообщили, что версия об убийстве по политическим мотивам – второстепенная. В первую очередь следствие рассматривает возможность покушения из-за связи с организованной преступностью. Не исключено, что мужчину застрелили "из-за экономических вопросов, либо из мести".

При этом близкие Портнова утверждают, что покойный был очень аккуратен в бизнесе и не допускал никаких конфликтов. Они полагают, что убийство было совершено как показное не просто так – политические враги у него были. В особенности в украинских властных структурах.

Источник: Efe

"Наихудшее": почему на самом деле Киев не хочет идти на мир

Руководство страны оказалось в очень сложной ситуации

Кто должен подписать меморандум с Россией от Украины: Зеленский исключен

Киевский верховод давно потерял свою легитимность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей