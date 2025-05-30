Взрослым и детям стало плохо на похоронах подростков после резни в Байкальске

Люди падали в обморок, их выносили из храма на руках

Сегодня, 30 мая, в Байкальске прощаются с детьми, погибшими в результате кровавой резни в СНТ "Горный Байкал". На церемонию отпевания пришла половина города – родственники, одноклассники погибших и просто неравнодушные жители. Справиться с тяжелыми эмоциями присутствующим было очень сложно – некоторым стало плохо прямо на похоронах.

Во время панихиды матери одному из погибших детей потребовалась помощь медиков, женщина не смогла вынести того, что вынуждена хоронить своего ребенка. Также тяжело стало нескольким подросткам, которые присутствовали на церемонии. По данным СМИ, одну из девушек пришлось на руках нести к карете скорой помощи – она упала в обморок.

Отпевали в храме двоих из четырех погибших подростков – 16-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Остальных похоронят чуть позже, прощание с самым младшим состоится 3 июня.

Напомним, трагедия в Байкальске произошла в ночь на 28 мая. Подростки собрались в частном доме, чтобы отметить день рождения одной девочки – всего на мероприятии было 14 человек. Самый старший из них перебрал с алкоголем и, по версии следствия, начал приставать к имениннице с интимным предложением – она ответила отказом и покинула вечеринку. После этого парень выпил еще больше и начал устраивать поножовщину. Когда к дому подъехали первые наряды полиции, он открыл газ, спровоцировав взрыв, в результате которого погиб.