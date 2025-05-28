Baza: подросток убил четырех друзей из-за отказа девочки от секса

Молодой человек перебрал с алкоголем и устроил поножовщину

Во время празднования дня рождения в частном доме Иркутской области один из подростков устроил кровавую расправу. 17-летний парень зарезал четырех друзей, после чего поджог дом, где сгорел вместе со всеми. Как удалось выяснить СМИ, причиной трагедии мог оказаться отказ от секса, который молодой человек получил от одной девушки.

Сообщается, что все участники событий собрались в СНТ "Горный Байкал" – всего на мероприятии было 14 детей. На вечеринке был алкоголь, на который больше всех налегал потенциальный убийца. Парня пытались отправить домой или уложить спать, но безуспешно. После он начал пытаться приставать к 14-летней школьнице и предлагать интим, но девочка отказалась, за нее пришлось вступиться другим участникам вечера.

В итоге перепалка переросла в поножовщину. Три мальчика и одна девочка скончались на месте, остальным удалось сбежать, получив ранения. Самому младшему из погибших было 13 лет. Те, которые смогли спастись, вызвали полицию, но нападавший, услышав приближение автомобилей, открыл газ и устроил взрыв, в результате которого скончался.

Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии – из-за ранения у него повреждена сонная артерия. Подростка собираются отправить санавиацией в Иркутск. Сейчас на месте работают следователи. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. По их сведениям, все дети были из благополучных семей, а на праздник их отпустили родители.