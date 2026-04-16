Аль Бано сообщил о готовности стать гражданином России

Западная легенда попросилась в граждане России
Аль Бано. Фото: Ja Fryta. Flickr: Albano/wikimedia.org
Артист с особой теплотой относится к нашей стране

Легендарный итальянский певец Аль Бано в интервью российской прессе заявил, что готов стать гражданином РФ.

Известный артист признался, что, несмотря на то, что считает себя истинным итальянцем, он также испытывает искреннюю симпатию к России и относится к ней с особым теплом. Он заявил, что если однажды ему предложат получить российское гражданство, он без колебаний согласится и с радостью воспользуется этим шансом.

Певец также вспомнил, что в его жизни уже был похожий опыт: ранее он получил паспорт за заслуги перед Албанией, что стало для него очень значимым событием.

Ранее Аль Бано высказался о взаимоотношениях России и Италии, подчеркнув, что они гораздо глубже, чем кажется на фоне текущей политической ситуации. В качестве примера он привел дружбу Владимира Путина и Сильвио Берлускони, отметив, что она ярко отражает глубокую связь между народами двух стран.

Знаменитость убежден, что между россиянами и итальянцами на протяжении многих лет сохраняется особое взаимное притяжение, основанное на культуре, эмоциях и человеческом отношении друг к другу.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
