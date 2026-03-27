Аль Бано напомнил о крепкой дружбе Путина и Берлускони

Легендарный Аль Бано сделал неожиданное заявление о Путине и Италии
Аль Бано. Фото: Ja Fryta. Flickr: Albano/wikimedia.org
Итальянский артист заговорил о том, о чем сейчас предпочитают молчать

Легендарный итальянский исполнитель Аль Бано поделился своим взглядом на связи между Россией и Италией, отметив, что они куда глубже, чем может показаться на фоне текущей политической ситуации. В беседе с журналистами он привел в пример отношения между Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони, назвав их отражением более широкой дружбы между двумя народами.

Знаменитость убежден, что между россиянами и итальянцами на протяжении всей истории сохраняется особая эмоциональная связь. Речь идет о глубокой взаимной симпатии, которая ощущается на уровне культуры и человеческих отношений.

Певец также вспомнил, что визиты российских и советских лидеров в Италию всегда проходили в теплой и уважительной атмосфере. В частности, он упомянул Михаила Горбачева и Владимира Путина, подчеркнув, что встречи на таком высоком уровне всегда оставляли после себя ощущение взаимного интереса.

Говоря о дружбе Путина и Берлускони, звезда отметил, что об их отношениях нельзя забыть, поскольку они были очень глубокими и искренними. Он также добавил, что, несмотря на существование сил, стремящихся к разобщению, историческая близость России и Италии никуда не исчезла. Артист объявил, что считает эту особую связь уникальной и устойчивой, ведь она формировалась годами и продолжает сохраняться, несмотря на внешние обстоятельства.

К слову, ранее на Западе ужаснулись собственным действиям против России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
