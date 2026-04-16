Известного актера Этана Джемисона арестовали за покушение на человека

Знаменитость пытался применить оружие

Актера из нашумевшей в свое время киноленты "Голодные игры" Этана Джемисона арестовали за покушение на убийство. Стражи порядка задержали звезду неделю назад.

По данным следствия, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким эпизодам, связанным с нападением с использованием оружия. Инцидент произошел 22 марта: как утверждают следователи, знаменитость выстрелил в сторону авто, в котором находились люди. Оружием, по версии обвинения, был полуавтоматический пистолет калибра 9 мм.

Задержание состоялось лишь 8 апреля. Суд отказал звезде в освобождении под залог, и теперь он останется под стражей до рассмотрения дела, которое назначено на 30 апреля.

Как отмечают СМИ, это не первая проблема актера с законом. Ранее, весной прошлого года, его уже задерживали – тогда речь шла о сопротивлении сотрудникам полиции.

Буйный артист известен зрителям по роли в "Голодных играх", а также по участию в проектах "Холм одного дерева" и "Правосудие".

