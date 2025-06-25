Пострадавшего от неадеквата в Шереметьево мальчика лечат в ДКЦ Рошаля в Московской области

Пострадавшего от неадеквата в Шереметьево мальчика лечат в ДКЦ Рошаля в Московской области
Автор фото: Константин Семенец

Двухлетний Яздан, получивший тяжелые травмы в результате нападения со стороны неадекватного пассажира в аэропорту Шереметьево, проходит лечение в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что мальчик находится в отделении реанимации в состоянии медикаментозного сна и подключен к аппарату ИВЛ. По словам главного врача учреждения Татьяны Шаповаленко, у ребенка диагностированы множественные переломы костей основания и свода черепа, а также небольшая субдуральнаягематома.

"Травм грудной клетки, брюшной полости, слава Богу, нет, и в этом плане ребёнок стабилен. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна", – отметила главный врач ДКЦ им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Как отметила детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова, семья ребенка получает поддержку, но в настоящий момент не нуждается в материальной помощи. "Отец Яздана передал благодарность всем, кто откликнулся и продолжает выражать участие. Сейчас главное – здоровье сына", – сообщила Ксения Мишонова.

ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске – это дно из ключевых медицинских учреждений Московской области. Его открыли в 2024 году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В учреждении ежедневно проводится свыше 60 операций. Центр располагает современной инфраструктурой. В ДКЦ работает единственное в Подмосковье детское отделение челюстно-лицевой хирургии и центр внутрисосудистой хирургии.

Напомним, что на двухлетнего ребенка напал мужчина, находившийся, предположительно, под действием наркотиков. Он был задержан на месте происшествия. Пострадавшего мальчика немедленно доставили в медицинское учреждение.

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