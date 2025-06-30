В США пляжный зонт пронзил девушку насквозь

Зонт проткнул девушку насквозь
Фото: www.unsplash.com
Жуткий инцидент привел в ужас очевидцев

На пляже в американском штате Нью-Джерси произошел редкий и пугающий инцидент: попытка установить пляжный зонт обернулась для спасательницы серьезной травмой.

Во время дежурства девушка находилась на верхней ступеньке лестницы спасательной башни и старалась закрепить зонт, спасающий от солнечных лучей. Внезапный и мощный порыв ветра сорвал конструкцию с места. Спасательница машинально потянулась за ним, но потеряла равновесие и упала. В результате зонт, снесенный ветром, травмировал несчастную – металлический стержень прошел сквозь тело: вошел в подмышку и вышел в области спины.

Свидетели происшествия рассказали, что все произошло очень быстро и выглядело, как ужасающая случайность. Один из коллег пострадавшей отметил, что ветер буквально вырвал зонт из ее рук, и она просто не успела среагировать.

Несмотря на серьезность ранения, девушка оставалась в сознании. Прибывшие спасатели срезали торчащие части зонта, оставив около 30 сантиметров стержня, чтобы избежать дополнительных повреждений при транспортировке. Пострадавшую срочно доставили в больницу. По последним данным, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Источник: WABC ✓ Надежный источник

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