Убийца российских танков: украинским военным готовят нового "монстра"

Убийца российских танков: украинским военным готовят нового "монстра"
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Киевские конструкторы после "Нептуна" взялись за советский противотанковый комплекс "Штурм"

Киевское КБ "Луч" продолжает модернизировать советскую военную технику. После комплекса "Нептун", на которые в ВСУ возлагают большие надежды по сдерживанию Черноморского флота, конструктору представили еще одну новинку – улучшенный самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С".

Вместо советской ракеты "Кокон" КБ Луч" предложил свою ЖК-2П, а также установил новый комплекс прицеливания ОПСН-И с тепловизором и лазерной системой наведения. Кроме того, оператор теперь может использовать автосопровождение цели, то есть навести на нее "крестик", и программа сама будет держать ее самостоятельно, пока она не будет уничтожена. К слову, похожие технологии реализуются в современных танках.

Оборудование позволяет обнаруживать цели за 11 километров, а боекомплект одной "Штурм-С" составляет 12 ракет – достаточно мощное оружие против танков. Как уверяют создатели, получилась совершенно новая самоходка, так как советский "Штурм" бил всего на 4 километра и не отличался такой завидной точностью.


Впрочем, пока машина только испытывается: при стрельбе испытываются специальные ракеты с измерительной аппаратурой. Издание Defense Express опубликовало видео с этих испытаний.

Читатели издания в комментариях высказали сомнение, что у военным получится прицелиться на такую большую дальность из-за рельефа.

Александр ИЛЬИН

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