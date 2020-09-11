Американский генерал сравнил Россию с преступной организацией

Американский генерал сравнил Россию с преступной организацией
Фото: pixabay.com
Пентагон обвинил Москву и Пекин в "грязной игре" в странах Латинской Америки

Россия и Китай дестабилизируют ситуацию в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, и эти действия угрожают безопасности всего Западного полушария. С такими обвинениями в адрес Москвы выступил генерал-лейтенант ВВС Майкл Плен,ю выступая на ежегодной конференции Defense News. проходившей на этот раз в виртуальном режиме.

По его словам, соревнуясь с Соединенными Штатами, Москва и Пекин действуют как "транснациональные преступные организации" из-за своих "непрозрачных политических и деловых решений". Плен также обвинил своих геополитических противников в "несоблюдении демократических принципов", которым придерживаются США.

Как известно, у России давние связи с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. Так, в 2018 году российские Ту-160 демонстративно приземлились рядом с Каракасом в разгар политического кризиса в стране. Китай же в рамках своего глобального проекта "Один пояс, один путь" поставил цель инвестировать $250 млрд в создание собственных предприятий на территории стран Латинской Америки.

"Покупатели, будьте осторожны, если ведете бизнес с ними. Убедитесь, что прочитали мелкий шрифт", – предупреждает Плен.

Стоит отметить, что США неоднократно обвиняли примерно в том же самом.

Александр ИЛЬИН

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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вперед черное угнетаемое население америки,вас угнетали все эти белые работорговцы веками,пора взять власть в ваши руки и светлые мозги,беритесь за оружие и повесьте всю нынешн номенклатуру пентагона,конгресса и белого дома,всю камарилью банковского сектора
всю эту <цензура> казематную долой
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