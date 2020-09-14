Белорусские ракетчики допустили промах при пуске высокоточной ракеты - видео

Белорусские ракетчики допустили промах при пуске высокоточной ракеты - видео
Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Снаряд угодил лишь в угол радиуса учебной мишени

Белорусские военные провели учения по отработке цели из тактического ракетного комплекса "Точка-У" и попадании на расстоянии 70 километров. Однако по невыясненным причинам ракета попала не в указанную точку назначения, а угодила на несколько десятков метров в сторону.

Промах можно увидеть на опубликованном видео. ОТРК "Точка-У" производит запуск ракеты для уничтожения цели. Однако снаряд не попадает и взрывается на расстоянии  нескольких десятков метров. Учебную мишень удалось зацепить лишь с помощью осколочно-фугасной части 9Н123Ф.

Промах при использовании высокоточной ракетной техники абсолютно недопустим, сообщает Avia.pro. Частично цель удалось ликвидировать благодаря широкому радиусу поражения осколочно-фугасной части.

Впрочем, учитывая тот факт, что Белоруссия из-за своих размеров не располагает большим количеством крупных полигонов, расстояние не могло доставить серьезные помехи, отмечает источник.

Ранее военный эксперт Андрей Фролов прокомментировал планы Белоруссии разработать новое дальнобойное и высокоточное оружие для нанесения потенциальному противнику "неприемлемого урона". По его словам, Республика не располагает для этого соответствующими ресурсами в виде территорий и средств.

Егор МАЛКОВ

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