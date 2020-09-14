США способны уничтожить военные объекты России за считанные минуты - СМИ

США способны уничтожить военные объекты России за считанные минуты - СМИ
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новейшее вооружение позволило быстрее наносить удары, отметил источник

Эксплуатация военных спутников и беспилотных летальных аппаратов позволила сократить время для приведения в действие артиллерии. Такие новшества в значительной степени облегчают поиск вражеских целей, заявил генерал армии США Майк Мюррей.

Во время учений на военном испытательном полигоне Юма поражение учебных целей произошло менее чем за 20 секунд после их обнаружения новой техникой. Как отмечает источник, при угрозах со стороны России и КНР временной показатель увеличится, однако не существенно – "не больше десятков минут".

Использование спутников и беспилотников радикально сократило время, необходимое для приведения в действие артиллерийских систем.

Этой осенью Штаты проведут военно-учебные соревнования Project Convergence, на которых будут задействованы спутники с околоземной орбиты, БПЛА MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики, перенаправляющие данные для обработки в Единую базу Льюис. Так будет определяться местонахождение целей, передает РИА ФАН.

"Это очень незрелые технологии, которые мы собираем по кусочкам, чтобы понять потенциал, понять, что могут делать солдаты на самом деле, что командир может извлечь из этих инструментов", – сообщил Мюррей в беседе с Breaking Defense.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Штаты испытали новейшую систему боевого управления ПВО. на полигоне "Белые пески". 

Егор МАЛКОВ

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