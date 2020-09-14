Минобороны закупает сотни ракет

Ракеты для украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха-М" поставили на вооружение ВСУ. В Киеве уверяют, что им удалось существенно улучшить советскую РСЗО "Смерч", и оружие может стать крайне эффективным против российских танковых и пехотных подразделений.

Как пишет Defense Express, Минобороны Украины заказало около сотни корректируемых ракет Р-624 "Ольха" с дальностью до 70 км, что позволит загрузить, хоть минимально, порядка двадцати оборонных предприятий страны.

Кроме того, по данным издания, ВСУ получили порядка ста таких ракет в прошлом году, а также в апреле 2020-го.

"Укроборонпром" грозил Москве другими ракетами для "Ольхи-М" с дальностью до 120 километров. Но информации Defense Express, их производство только начнется в этом году.

Стоит отметить, что в России не признают улучшений в "Ольхе" по сравнению со "Смерчем" и уверяют, что Украина просто производит советские снаряды по оставшейся документации. То же самое говорится и о береговом ракетном комплексе "Нептун" с Х-35.