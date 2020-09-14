У российских "фланкеров" и "МиГов" якобы серьезные проблемы с обменом данных

У индийских летчиков на российских Су-30МКИ крайне мало шансов выйти победителями в воздушных схватках с пакистанскими асами на F-16. Об этом заявил генерал ВВС Пакистана в отставке Кизер Туфар, которого в стране считают одним из лучших боевых летчиков. По его словам, которые приводит "Военное обозрение", Су-30МКИ даже нельзя сравнивать с комбинацией F-16 и ракета AIM-120.

Военный эксперт прокомментировал воздушный конфликт февраля прошлого года, когда индийские "фланкеры" и МиГ-21 схлестнулись в небе с пакистанскими F-16.

Как уверяет Туфар, у пилотов Су-30МКИ не было канала защищенной связи для общения с летчиками на МиГ-21, а его радар не смог помочь разобраться с истребителями ВВС Пакистана. В итоге F-16 просто сбил МиГ-21 ракетой AIM-120, в результате чего индийский пилот Абхинандан Вартхаман оказался в плену.

По словам пакистанского летчика, индийские Су-30МКИ и Миг-29 обладают хорошей маневренностью, однако это помогает им только в ближнем бою. Когда же дело доходит до противостояния на больших расстояниях, у индийских пилотов начинаются проблемы с обменом информацией, а также поддержанием так называемой сетецентрической системы, которую активно продвигают в США.

Туфар уверен, что в Индии знают об этом недостатке, поэтому решили закупить французские "Рафали".

Как напоминает "Свободная пресса", в феврале того же года был и другой случай, когда пакистанский F-16 был сбит рядом с границей двух стран и упал на территории Пакистана.