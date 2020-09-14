Пакистанский генерал: у Су-30 нет шансов против F-16

Пакистанский генерал: у Су-30 нет шансов против F-16
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
У российских "фланкеров" и "МиГов" якобы серьезные проблемы с обменом данных

У индийских летчиков на российских Су-30МКИ крайне мало шансов выйти победителями в воздушных схватках с пакистанскими асами на F-16. Об этом заявил генерал ВВС Пакистана в отставке Кизер Туфар, которого в стране считают одним из лучших боевых летчиков. По его словам, которые приводит "Военное обозрение", Су-30МКИ даже нельзя сравнивать с комбинацией F-16 и ракета AIM-120.

Военный эксперт прокомментировал воздушный конфликт февраля прошлого года, когда индийские "фланкеры" и МиГ-21 схлестнулись в небе с пакистанскими F-16.

Как уверяет Туфар, у пилотов Су-30МКИ не было канала защищенной связи для общения с летчиками на МиГ-21, а его радар не смог помочь разобраться с истребителями ВВС Пакистана. В итоге F-16 просто сбил МиГ-21 ракетой AIM-120, в результате чего индийский пилот Абхинандан Вартхаман оказался в плену.

По словам пакистанского летчика, индийские Су-30МКИ и Миг-29 обладают хорошей маневренностью, однако это помогает им только в ближнем бою. Когда же дело доходит до противостояния на больших расстояниях, у индийских пилотов начинаются проблемы с обменом информацией, а также поддержанием так называемой сетецентрической системы, которую активно продвигают в США.

Туфар уверен, что в Индии знают об этом недостатке, поэтому решили закупить французские "Рафали". 

Как напоминает "Свободная пресса", в феврале того же года был и другой случай, когда пакистанский F-16 был сбит рядом с границей двух стран и упал на территории Пакистана.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей