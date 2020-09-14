Киев обещал регулярные полеты американцев у рубежей РФ

Сразу четыре отечественных истребителя – два Су-27 и пара Су-30 – были подняты в небо на перехват трех бомбардировщиков Пентагона над Черным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Наши "сушки" не допустили нарушения госграницы РФ, передает РИА "Новости".

Отмечается, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress летели со стороны Украины. Российские истребители сопроводили их над черноморской акваторией.

Видео перехвата разместил на своей странице в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

"Зачастили. А уж пользовать так воздушное пространство Украины... Американцы гоняют стратеги через Украину к нам. Кому-то еще нужно объяснять про красные линии, про Крым, про значение бывших советских республик для России?" – написал журналист.

Минобороны Незалежной заявило, что подобные полеты станут регулярными, поскольку несущие ядерное оружие американские крылатые машины "обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров". Кроме того, B-52H позволят сдержать Россию.

"Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекнули руководству России, что не оставит Украину без помощи и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ", – говорится в релизе ВСУ на "Фейсбук".

Ранее в понедельника, 14 сентября, стало известно, что американские бомбардировщики вылетели с британской авиабазы Фэрфорд и направилась в сторону Черного моря через воздушное пространство Незалежной, приблизившись к границе РФ.