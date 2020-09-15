Новые самолеты и дроны в корне поменяют тактику боевых действий

Современная боевая авиация стоит на пороге настоящей революции. Уже очень скоро использование истребителей, бомбардировщиков будет немыслимо без использования беспилотников. Летчики Су-57 отрабатывают действия с тяжелым "Охотником", для Су-34 готовят перспективные дроны-бомбардировщики "Гром" с внушительной номенклатурой бомб и ракет.

Конечно же, испытания проводят и в США. Как пишет журнал The National Interest, в ближайшем будущем F-22, новейшие стелсы В-21 и беспилотники будут действовать как единое целое, и против этой связки бороться будет очень трудно.

Издание приводит такой сценарий: разведывательный беспилотник определяют координаты средств ПВО противника и мгновенно передает их эсминцам у берега, а также пилотам F-22 и B-21. Летчики получают видео, фотографии, а не только сухие данные. После этого атаковать вражеские ЗРК поднимаются ударные дроны, а эсминцы запускают "Томагавки". Следом B-21 корректируют свой курс, чтобы нанести опустошающий удар, а F-22 ювелирно работают высокоточными бомбами Stormbreaker с расстояния 40 миль. При этом экипаж B-21, благодаря новейшим датчикам, получает данные о приближении самолетов противника и передает их F-22. Истребители запускают ракеты AIM-9X, расчищая дорогу для еще более скоординированного удара с земли, моря и воздуха.

Ранее американцы испытали многоуровневую систему управления войсками из одного командного пункта, когда очень слаженно действовали F-16, MQ-9 Reaper и экипажи самоходок. Вместе они уничтожили мишени, изображавшие российские крылатые ракеты, причем самоходка впервые поразила такую сложную цель.