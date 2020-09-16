Новый самолет может потеснить даже F-35

В США тайно спроектировали, построили и испытали в небе прототип истребителя шестого поколения. Об этом заявил Defense News глава отдела закупок Пентагона Уилл Ропер на конференции Ассоциации ВВС США. По его словам уже проведен первый демонстрационный полет, а производитель готов начать выпуск этих самолетов в самые сжатые сроки.

Самолет, как и стелс-бомбардировщик В-21, полностью засекречен, известно лишь то, что он полностью соответствует новой концепции использования дронов и сетевых платформ летчиком.

Ропер отказался отвечать на вопрос, какая компания изготовила прототип, где проходили испытания, а также не раскрыл технические характеристики, не сказал будет ли он стелсом или гиперзвуковым. Сотрудник Пентагона сказал, что это не имеет значения. Его главный козырь будет заключаться в исключительных цифровых технологиях, новейшем программном обеспечении и открытой архитектуре, то есть самолет будет постоянно модернизироваться. При этом им будет очень легко управлять.

"Мы не просто сделали самолет для галочки, мы продемонстрировали действительно что-то волшебное", – отметил Ропер.

На данный момент неясно, сколько истребителей шестого поколения закупит Пентагон. Решение повлияет на бюджет 2022 финансового года. На данный момент ВВС США продолжают активно перевооружаться на F-35. Кроме того, "Боинг" производит для Пентагона F-15EX. По мнению Defense News, если в Вашингтоне захотят заказать сразу много новейших истребителей, вышеупомянутые программы могут пострадать.