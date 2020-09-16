Курс рубля
- Навальный обвалил рубль
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
В Германии традиционно хорошо делают танки и бронетранспортеры. Достаточно вспомнить "Тигры" и "Пантеры" времен Второй мировой войны. На данный момент Берлин относительно немного тратит на оборону, раздражая руководство США, однако периодически все же демонстрирует отличные образцы боевой техники.
Один из них – это БМП Lynx, который можно считать полноценным ответом на российскую Т-15 "Армата". Немецкая машина сделана в двух вариантах – 9-местная KF-41 (плюс экипаж три человека) и 6-местная KF-31.
Главная особенность Lynx заключается в ее модульной конструкции. На базовом шасси можно сделать командирскую, эвакуационную или даже машину скорой помощи. Принцип очень похожий на платформу "Армата". Большой Lynx весит 44 тонны, а мощность его двигателей – 1140 л.с. Для сравнения, вес Т-15 "Армата" – 55 тонн при мощности 1500 л.с.
Как пишет The National Interest, все варианты оснащены наклонной броней, которая по данным компании-разработчика Rheinmetall, обеспечивает надежную защиту от противотанковых управляемых ракет, реактивных боеприпасов и осколков снарядов. На крыше есть дополнительная защита от кассетных боеприпасов.
Lynx вооружена 35-мм пушкой, которая по мнению немцев, способна справиться с любой легко бронированной техникой, хотя с танками все далеко не так очевидно. Но БМП и не собирается конкурировать с танками, хотя может оказаться на их пути.
Одна из особенностей новой немецкой машины – два разных модуля по обе стороны башни, которые могут быть оснащены различными системами вооружения.
Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс
Недочеты политики единственного президента СССР до сих пор отражаются на международных отношениях и грозят кровопролитием