Новейшая платформа может произвести фурор в Европе

В Германии традиционно хорошо делают танки и бронетранспортеры. Достаточно вспомнить "Тигры" и "Пантеры" времен Второй мировой войны. На данный момент Берлин относительно немного тратит на оборону, раздражая руководство США, однако периодически все же демонстрирует отличные образцы боевой техники.

Один из них – это БМП Lynx, который можно считать полноценным ответом на российскую Т-15 "Армата". Немецкая машина сделана в двух вариантах – 9-местная KF-41 (плюс экипаж три человека) и 6-местная KF-31.

Главная особенность Lynx заключается в ее модульной конструкции. На базовом шасси можно сделать командирскую, эвакуационную или даже машину скорой помощи. Принцип очень похожий на платформу "Армата". Большой Lynx весит 44 тонны, а мощность его двигателей – 1140 л.с. Для сравнения, вес Т-15 "Армата" – 55 тонн при мощности 1500 л.с.

Как пишет The National Interest, все варианты оснащены наклонной броней, которая по данным компании-разработчика Rheinmetall, обеспечивает надежную защиту от противотанковых управляемых ракет, реактивных боеприпасов и осколков снарядов. На крыше есть дополнительная защита от кассетных боеприпасов.

Lynx вооружена 35-мм пушкой, которая по мнению немцев, способна справиться с любой легко бронированной техникой, хотя с танками все далеко не так очевидно. Но БМП и не собирается конкурировать с танками, хотя может оказаться на их пути.

Одна из особенностей новой немецкой машины – два разных модуля по обе стороны башни, которые могут быть оснащены различными системами вооружения.