Курс рубля
- Навальный обвалил рубль
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
На тяжелый российский ударный беспилотник "Охотник" установлен радар с активной фазированной решеткой. Кроме того, дрон оборудован оптико-электронной системой обнаружения целей, которая видит даже стелсы. БПЛА должен стать "глазами" и "ушами" истребителя Су-57, который в данный момент испытывается вместе с С-70. Об этом пишет китайское издание "Жэньминь жибао".
Журналисты выдали сразу массу фактов о беспилотнике, который засекречен настолько, что его даже не привезли на прошлый авиасалон МАКС. Достоверность этой информации вызывает вопросы, однако то, что дрон испытывается с Су-57 и его готовят для разведывательных функций ранее подтверждали в Минобороны.
Китайское издание полагает, что в "Охотнике" были использованы наработки "Ската", программа которого была заморожена. В будущем на С-70, по версии "Жэньминь жибао", установят двигатель с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф, что повысит маневренность аппарата.
Стоит отметить, что козырь стелс-беспилотника вовсе не скорость и маневренность. Вряд ли он будет вступать в воздушный бой с F-15EX. Задача C-70 – вскрыть ПВО противника, пройти незамеченным и нанести неожиданный удар или передать разведданные пилоту Су-57 или другого самолета. Скорость и маневренность – это не конек летающего крыла, тот же F-117 сильно проигрывал по этим показателям обычным F-15E.
Ранее в США заявили, что уже испытали первый прототип истребителя шестого поколения. В России до сих пор не названа дата поступления на вооружение первого серийного Су-57.
Одной из главных задач испытателей С-70 сейчас является не оборудование его радаром с активной фазированной решеткой, а отработка автономного режима на протяжении длительных отрезков времени. Она осложняется тем, что "Охотник" дорогой аппарат, и терять его никому не хочется.
Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс
Его нашли в камере следственного изолятора