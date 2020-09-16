СМИ: напарник Су-57 получит радар с активной фазированной решеткой

СМИ: напарник Су-57 получит радар с активной фазированной решеткой
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
"Охотник" станет "глазами" и "ушами" истребителя пятого поколения

На тяжелый российский ударный беспилотник "Охотник" установлен радар с активной фазированной решеткой. Кроме того, дрон оборудован оптико-электронной системой обнаружения целей, которая видит даже стелсы. БПЛА должен стать "глазами" и "ушами" истребителя Су-57, который в данный момент испытывается вместе с С-70. Об этом пишет китайское издание "Жэньминь жибао".

Журналисты выдали сразу массу фактов о беспилотнике, который засекречен настолько, что его даже не привезли на прошлый авиасалон МАКС. Достоверность этой информации вызывает вопросы, однако то, что дрон испытывается с Су-57 и его готовят для разведывательных функций ранее подтверждали в Минобороны.

Китайское издание полагает, что в "Охотнике" были использованы наработки "Ската", программа которого была заморожена. В будущем на С-70, по версии "Жэньминь жибао", установят двигатель с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф, что повысит маневренность аппарата.

Стоит отметить, что козырь стелс-беспилотника вовсе не скорость и маневренность. Вряд ли он будет вступать в воздушный бой с F-15EX. Задача C-70 – вскрыть ПВО противника, пройти незамеченным и нанести неожиданный удар или передать разведданные пилоту Су-57 или другого самолета. Скорость и маневренность – это не конек летающего крыла, тот же F-117 сильно проигрывал по этим показателям обычным F-15E.

Ранее в США заявили, что уже испытали первый прототип истребителя шестого поколения. В России до сих пор не названа дата поступления на вооружение первого серийного Су-57. 

Одной из главных задач испытателей С-70 сейчас является не оборудование его радаром с активной фазированной решеткой, а отработка автономного режима на протяжении длительных отрезков времени. Она осложняется тем, что "Охотник" дорогой аппарат, и терять его никому не хочется.

Александр ИЛЬИН

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