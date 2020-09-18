Наличие новых платформ БМП у России раздражает Пентагон

В США развернулась настоящая битва за право разработать новую боевую машину пехоту на замену легендарной "Брэдли". Сначала компания BAE Systems, которая ее производит, отозвала свою заявку, объяснив это невыполнимыми требованиями и сроками, которые установил Пентагон.

Позже Минобороны США дисквалифицировало Raytheon и немцев из Rheinmetal за то что не успели привезти прототипы на испытательный полигон в штате Мериленд. Однако возможно они снова подадут заявки.

Как пишет Defense News, военные США хотят получить очень технологичную машину, но при этом устанавливают слишком сжатые сроки.

В России принято ругать "Армату" за ее долгий путь в войска, однако в тех же США уже десятилетиями ездят на "Абрамсах", пусть и модернизированных, а БМП "Брэдли" находится в строю с 1981 года. Заменить эту машину американцы пытались несколько раз, однако каждый раз военных что-то не устраивало.

На данный момент – актуальная программа – OMFV. За этот контракт и бьется вышеупомянутые компании.

Будущую машину можно назвать чем-то средним между БМП "Курганец" и БМП Т-15 "Армата". В Минобороны США хотят, чтобы новинке весила не больше самой бронированной "Брэдли" (45 тонн). Для сравнения, БМП "Курганец-25" весит 25 тонн (с дополнительной броней может быть тяжелее), Т-15 – 55 тонн, то есть тяжелее их всех.