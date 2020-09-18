Британцы грозят "сломать хребет" подлодкам и фрегатам своей новой торпедой

Британцы грозят "сломать хребет" подлодкам и фрегатам своей новой торпедой
Фото: mv3/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Новинка должна насторожить Северный флот

Британцы испытывают новейшую торпеду на северо-западе Шотландии. Королевский флот уже рекламирует ее как "самую совершенную в мире". По данным журнала The National Interest, это модернизированная версия Spearfish, давно принятой на вооружении торпеды для подводных лодок.

Существующая версия может оснащаться радаром с пассивной или активной фазированной решеткой. Также может быть использовано проводное наведение. Но новая торпеда должна стать еще "хитрее" и опаснее, и в первую очередь, это тревожные новости для российских подлодок, выполняющих свои миссии в северной Атлантике.

Испытания новинки проходят на полигоне недалеко от поселка Кайл-оф-Лохалш. По данным NI, в ходе испытаний тестировалось программное и аппаратное обеспечение. Роль противника играл фрегат ВМС Великобритании, который, используя средства РЭБ, пытался отразить атаку, но это было очень трудно.

Главный экзамен улучшенной Spearfish должен состояться позже в этом году в Британском центре подводных испытаний. А затем, как уверяет Королевский флот, торпеда "сломает хребет фрегатам, эсминцам и подводным лодкам". Учитывая, что своим главным противником британцы считают российский флот, легко догадаться, какие корабли и подлодки имели в виду в Лондоне.

Торпедами предполагается вооружить подлодки в течении ближайших трех лет, а в эксплуатации они будут до 2050 года.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Украина предложила России начать переговоры по водоснабжению Крыма

В ответ Киев намерен выдвинуть ряд встречных условий

Не Россия: эксперт назвал главную мишень в "отравлении" Навального

Пока желаемых результатов не достигли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей