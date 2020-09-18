Новинка должна насторожить Северный флот

Британцы испытывают новейшую торпеду на северо-западе Шотландии. Королевский флот уже рекламирует ее как "самую совершенную в мире". По данным журнала The National Interest, это модернизированная версия Spearfish, давно принятой на вооружении торпеды для подводных лодок.

Существующая версия может оснащаться радаром с пассивной или активной фазированной решеткой. Также может быть использовано проводное наведение. Но новая торпеда должна стать еще "хитрее" и опаснее, и в первую очередь, это тревожные новости для российских подлодок, выполняющих свои миссии в северной Атлантике.

Испытания новинки проходят на полигоне недалеко от поселка Кайл-оф-Лохалш. По данным NI, в ходе испытаний тестировалось программное и аппаратное обеспечение. Роль противника играл фрегат ВМС Великобритании, который, используя средства РЭБ, пытался отразить атаку, но это было очень трудно.

Главный экзамен улучшенной Spearfish должен состояться позже в этом году в Британском центре подводных испытаний. А затем, как уверяет Королевский флот, торпеда "сломает хребет фрегатам, эсминцам и подводным лодкам". Учитывая, что своим главным противником британцы считают российский флот, легко догадаться, какие корабли и подлодки имели в виду в Лондоне.

Торпедами предполагается вооружить подлодки в течении ближайших трех лет, а в эксплуатации они будут до 2050 года.