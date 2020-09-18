Раскрыто способное долететь до США за 15 минут российское оружие

Раскрыто способное долететь до США за 15 минут российское оружие
Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
РФ не нужно размещать боевые ракетные стратегические комплексы у американских границ

Блок ракетно-стратегического комплекса "Авангард" способен долететь до США за 15 минут. Об этом заявил эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя сегодняшнее выступление президент РФ Владимира Путина в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По мнению специалиста, российский лидер послал четкий сигнал странам Запада, говоря о наличии у нас уникального оружия. Таким образом, потенциальные противники предупреждены, что шансов на победу в войне с Россией у них нет, отметил эксперт. Особую роль в деле защиты Отечества Александров выделил "Авангарду".

"Боевой блок этой системы развивает гиперзвуковою скорость и способен за 15 минут достигнуть Вашингтона. Получается, нам нет необходимости вблизи США размещать свои ракеты. По скорости удара они будут соответствовать ракетам, которые размещены в Европе", – сказал РИА ФАН специалист.

Он отметил, что цена такого оружия высокая, но географическое положение РФ диктует свои условия.

Кроме того, напомнил Александров, у нас есть и другие гиперзвуковые ракетные комплексы, которые могут поражать не только стационарные объекты, но и все большие надводные корабли.

"Это ракеты типа "Кинжал", планируемая ракета "Циркон", а также подводный аппарат "Посейдон". Последний в ядерном оснащении нужен для поражения крупных береговых объектов. Но даже в обычном оснащении "Посейдон" может потопить авианосец", – подчеркнул специалист.

Помимо этого, на вооружении у России и не имеющие аналогов в мире системы противовоздушной обороны, такие как С-400 и С-500. Да, у Пентагона есть ЗРК "Пэтриот", но у них нет наземного варианта данного оружия.

Александров считает, что Запад должен осознавать, что РФ даст серьезный отпор в случае атаки на страну.

Ранее сегодня Путин заявил, что некоторые типы отечественного вооружения не просто опережают западные аналоги, но и не имеют их.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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