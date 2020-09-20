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Экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал об особенностях российского ракетного комплекса "Авангард". По его словам, это боевая маневрирующая платформа на базе межконтинентальной баллистической ракеты.
Клинцевич добавил, что "Авангард" может менять курс своего полета, скорость которой может показывать нереальные цифры. Он подчеркнул, что никому на Земле не удавалась такое создать.
Как заявил Клинцевич изданию РИА ФАН, этот гиперзвуковой блок "по-настоящему уникален", так как оружие не перехватить. Более того, "Авангард" точно попадет в указанную цель.
Он также добавил, что у России 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования. Такого количества нет у всех ядерных держав вместе взятых. Впрочем, он подчеркнул, что МБР достаточно легко перехватить средствами ПВО, которые у США отличные.
Информацию об этом оружии раскрыл и президент РФ Владимир Путин.
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