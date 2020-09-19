Путин раскрыл информацию по российскому гиперзвуковому блоку "Авангард"

Президент впервые назвал имя разработчика

Владимир Путин заявил, что России пришел заняться созданием гиперзвукового оружия после того, как в 2002 году США вышли из Договора по противоракетной обороне. Президент заявил, что они были вынуждены дать ответ на развертывание ПВО, которая была способна обнулить практически весь ядерный потенциал страны. 

Путин заявил, что идеологом разработки гиперзвукового боевого блока "Авангард" стал экс-директор НПО машиностроения Герберт Ефремов. Президент отметил, что именно благодаря этому человеку удалось предотвратить угрозу от США, пишет РИА "Новости". 

До этого имя создателя "Авангарда" ни разу не озвучивали. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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