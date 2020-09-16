"Адмирал Эссен" мешает американскому эсминцу шпионить за "Кавказ-2020"

"Адмирал Эссен" мешает американскому эсминцу шпионить за "Кавказ-2020"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Черном море разворачивается игра в "кошки-мышки"

Следить за американским эсминцем "Франклин Рузвельт" в Черном море отправили российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Эссен".

Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ. По его данным, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца "Франклин Рузвельт", который зашел в акваторию Черного моря 15 сентября. Выдержки из пресс-релиза приводит РИА "Новости".

Кроме того, из данным международной системы слежения за передвижением судов AIS следует, что в том же районе находится корабль британских ВМС HMS Enterprise с оборудованием для слежением за подлодками и летательными аппаратами.

Американский и британский корабли находятся в Черном море в рамках учений НАТО "Атлантическая решимость". Как пишет украинское издание Defense Express, "Франклин Рузвельт" и Enterprise будут следить за российскими учениями "Кавказ-2020", которые должны начаться в сентябре.

"Адмирл Эссен" – это лучший российский фрегат проекта 22350. Однако по тоннажу и мощности вооружения он несколько уступает эсминцу класса "Арли Берк", к которому принадлежит "Рузвельт". Оба корабля, в частности, вооружены крылатыми ракетами, но у американца их больше.

Александр ИЛЬИН

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