В США рассекретили начинку загадочного шаттла Х-37В

В США рассекретили начинку загадочного шаттла Х-37В
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force
У корабля оказался большой внутренний отсек

В интернете появилось видео внутреннего отсека загадочного американского шаттла Х-37В, который в России считают боевым космическим кораблем. В США же уверяют, что используют его на орбите исключительно в исследовательских целях. Изначально ролик появился в презентации "Боинга", которая была представлена на ежегодном мероприятия Ассоциации ВВС США. А уже затем видео опубликовал в Twitter пользователь DutchSpace.

Судя по ролику и фотографиям, внутри отсека у Х-37В выдвигающиеся солнечные батареи, которые шаттл использует на орбите для выработки энергии.

Как пишет журнал The Drive, батареи далеко не все, что находится внутри корпуса корабля. В частности, в СМИ муссировались слухи о том, что шаттл доставляет на орбиту другие спутники во внутреннем отсеке, а также испытывает экспериментальное вооружение и средства связи. Шаттл называли охотником за спутниками, однако в США эту информацию опровергают. В Вашингтоне обвиняют в создании "спутников-убийц" как раз Россию, которая якобы запускает на орбиту "спутники-матрешки" с другими аппаратами внутри.

Александр ИЛЬИН

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