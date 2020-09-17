Намек НАТО: российские десантники форсировали реку в Беларуси

Намек НАТО: российские десантники форсировали реку в Беларуси
Фото: function.mil.ru
"Славянское братство" проходит на фоне протестов в Минске

Россия и Беларусь проводят военные учения "Славянское братство" на фоне продолжающихся протестов в Минске и расследования возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Совместные маневры призваны показать единение двух армий в противостоянии НАТО, а также поддержку Россией избранного президента Александра Лукашенко, которого ЕС считает нелегитимным. Ранее от участия в учениях отказалась Сербия, объяснив это страшным давлением со стороны Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, российские десантники и бойцы Сил специальных операций Беларуси успешно преодолели водную преграду на Брестском полигоне.

Военные использовали более 25 БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" Псковского гвардейского соединения ВДВ, а также более десяти БТР-80 отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста.


Всего в тактических учениях принимают участие полторы тысячи человек, из них 300 человек – это российские десантники. Главнокомандующий вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис уже заявил, что маневры носят наступательный характер. Однако в России подчеркивают, что учения – контртеррористические.

Александр ИЛЬИН

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