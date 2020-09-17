Наказать наглецов: в России предложили узаконить сброс бомб перед кораблями

Наказать наглецов: в России предложили узаконить сброс бомб перед кораблями
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Эксперт объясняет это агрессией НАТО

В России прокомментировали предложение Минобороны разрешить военной авиации сбрасывать бомбы перед кораблями-нарушителями государственной границы по курсу их следования. Соответствующую поправку к закону "О государственной границе России" разместили на портале проектов нормативных актов.

Как заявил в интервью изданию "Экономика сегодня" доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев, эта предупредительная мера связана не только с нарушениями территориальных вод, но и участившимися полетами самолетов НАТО у границ РФ. Особенно эксперт отметил стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие. По его словам, "акты агрессии должны пресекаться жестким образом".

Стоит отметить, поправка к закону, в первую очередь, связана с инцидентом в Керченском проливе, когда три украинских судна зашли в территориальные воды РФ и не останавливались вопреки требованиям российских пограничников остановиться. Тогда сторожевой корабль "Дон" совершил навал на украинский буксир "Яны Капу". Позже украинская сторона заявила, что их катер был обстрелян с Ка-52 неуправляемыми ракетами. Если поправка будет принята, самолеты морской авиации смогут сбрасывать бомбы на пути следования кораблей. Если они будут падать на расстоянии нескольких десятков метров, это безусловно создаст сильный психологический эффект. Однако если летчик погорячится и сбросит беоприпас перед самым носом корабля, тот просто может затонуть. 

Александр ИЛЬИН

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