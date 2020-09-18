Румыны получили свои "С-400"

Румыны получили свои "С-400"
Фото: Zuma\TASS
НАТО грозит российским самолетам "Патриотами"

Военные Румынии получили первый американский зенитно-ракетный комплекс "Патриот". Накануне в четверг в Национальном учебном центре противовоздушной обороны имени генерала Иона Бунеску на базе Капу-Мидия состоялась торжественная церемония передачи ЗРК румынским зенитчикам.

Как пишет издание Defense Express, всего США по контракту должны поставить 7 батарей Patriot PAC-3+ и ракеты PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE на общую сумму около $4 млрд. Четыре предназначены для ВВС страны, три – для сухопутных сил.

Покупка очень внушительная: 28 пусковых установок, 7 командных пунктов, 7 радиолокационных станций AN/MPQ-65, более 200 зенитных ракет. Следующие три батареи должны поставить в 2022 году.

Для России это, мягко говоря, не лучшие новости, так как "Патриот" – это по сути аналог С-400 и Румыния, входящая в НАТО, закупила этих комплексов достаточно. Рядом находится Молдавия, которая относится к российской сфере влияния, а всего в 300 километрах от румынского побережья расположен Крымский полуостров. "Патриот" представляют серьезную угрозу для любых боевых самолетов морской авиации РФ, как для истребителей, так и бомбардировщиков. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Чьими руками США орудуют в Крыму: на полуострове дали ответ

Сообщения зарубежных журналистов о помощи США "украинским подразделениям" на российской территории никого не удивили

Не Россия: эксперт назвал главную мишень в "отравлении" Навального

Пока желаемых результатов не достигли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей