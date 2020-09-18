НАТО грозит российским самолетам "Патриотами"

Военные Румынии получили первый американский зенитно-ракетный комплекс "Патриот". Накануне в четверг в Национальном учебном центре противовоздушной обороны имени генерала Иона Бунеску на базе Капу-Мидия состоялась торжественная церемония передачи ЗРК румынским зенитчикам.

Как пишет издание Defense Express, всего США по контракту должны поставить 7 батарей Patriot PAC-3+ и ракеты PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE на общую сумму около $4 млрд. Четыре предназначены для ВВС страны, три – для сухопутных сил.

Покупка очень внушительная: 28 пусковых установок, 7 командных пунктов, 7 радиолокационных станций AN/MPQ-65, более 200 зенитных ракет. Следующие три батареи должны поставить в 2022 году.

Для России это, мягко говоря, не лучшие новости, так как "Патриот" – это по сути аналог С-400 и Румыния, входящая в НАТО, закупила этих комплексов достаточно. Рядом находится Молдавия, которая относится к российской сфере влияния, а всего в 300 километрах от румынского побережья расположен Крымский полуостров. "Патриот" представляют серьезную угрозу для любых боевых самолетов морской авиации РФ, как для истребителей, так и бомбардировщиков.