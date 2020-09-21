Учения "Кавказ-2020" очень интересуют Пентагон

Самолеты-разведчики НАТО, которые и так постоянно наблюдают за Крымом, в связи с начавшимися учениями "Кавказ-2020" начали летать у российских границ еще чаще.

В частности, маневрами очень интересуются RC-135 и CL-600 ВВС США, а также RC-135 Королевских ВВС Великобритании. Кроме того, к Южному военному округу приблизились американский Р-8А Poseidon и британский Sentinel R1. Другой R1, по данным "Царьград", вместе с бомбардировщиками В-52Н направился в район Баренцева моря.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись, на которой два Су-27 и два Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватили три бомбардировщика В-52Н. При этом над Черным морем американские стратеги сопровождали украинские Су-27.

Интерес разведчиков НАТО к учениям неслучаен. В акваториях Черного и Каспийских морей разыграют эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также при участии военных кораблей Исламской Республики Иран.

По данным Минобороны РФ, только в Каспий вышло более 30 боевых кораблей, в том числе, ракетные корабли "Дагестан" и "Град Свияжск". Как показал сирийский опыт, отсюда корабли в состоянии поразить "Калибрами" практически любую цели на Ближнем Востоке.

На Черном море задействовано еще больше сил. В частности, на мыс "железный Рог" пройдет высадка морского десанта. Всего в учениях принимают участие около 80 тыс. человек.