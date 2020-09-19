Названо уязвимое место "Панцирей"

Названо уязвимое место "Панцирей"
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС
Благодаря этому авиация может потопить наши корабли

У морского варианта ЗРПК "Панциря" есть одно крайне неприятное уязвимое место. Непогода может серьезно отразиться на оборонной способности комплекса, пишет военный эксперт Максим Климов. 

Он заявляет, что ставить на использование его миллиметрового диапазона не стоит стрелковыми радиолокационными станциями не стоит, поскольку все их достоинства меркнуть в случае непогоды. 

"Авиация (возможного противника) такими условиями давно научилась пользоваться, она прилетит и потопит наши корабли в удобный для себя момент",

– заявляет он. 

Для "Панциря-М" сегодня, по мнению Климова, крайне важно перейти с метеозависимого миллиметрового диапазона на двухсантиметровый диапазон стрельбовой РЛС.

Однако вместо этого российский флот допускает большую ошибку, которую эксперт считает хуже преступления. Она заключается в оснащении корветов "модным" ИБМК "Заслон", который стоит слишком дорого и до сегодняшнего дня не смог сбить ни одной цели в воздухе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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